Inter, il nuovo acquisto Taremi rimandato dai quotidiani: "È allergico al gol"

Questa volta era lecito attendersi di più da Mehdi Taremi, l'attaccante sempre titolare in Champions League.

Per La Gazzetta dello Sport l'iraniano è da 5,5 nell'1-0 dell'Inter al Lipsia: "Siamo sempre lì: le cose migliori le fa lontano dalla porta, dove sbaglia pochissimo. Ma dentro l'area è poco cattivo almeno in un paio di occasioni". Stesso voto per TMW: "La sua partita inizia con una ciabattata al limite dell'area, poi non prosegue troppo meglio: la sua fortuna è giocare in un'Inter talmente collaudata che può anche permettersi di aspettarlo".

L'ex Porto però è sufficiente per il Corriere dello Sport: "Un tentativo in avvio di partita, un altro di testa nella ripresa. In sostanza c’è ancora un senso di incompiuto in attesa di poter diventare una vera e propria alternativa in attacco".

Stesso voto per Tuttosport: "Come recupera palloni è eccezionale, ma a parte una conclusione da fuori nei primi minuti non incide". Anche il Corriere della Sera lo salva: "L’uomo della Champions, cinque partite su cinque, è allergico al gol. Subito un tiro fiacco, non arriva per un centimetro sul cross pennellato da Bastoni e devia sopra la traversa quello di Bisseck. Però si spreme tantissimo per la squadra".

Infine per L'Interista è da 6: "L’uomo Champions e goleador mancato. Ma quando si abbassa e dialoga con la squadra e Lautaro regala una fluidità non indifferente. Anche se l'assenza dagli undici metri pesa un po'".

I voti

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 6

Corriere della Sera: 6

Tuttosport: 6

L'Interista: 6