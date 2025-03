Inter in emergenza con l'Udinese: tre titolari almeno saranno out

A nove dal termine e con 3 punti avanti sul Napoli, l'Inter si prepara per la ripresa del campionato. All'orizzonte la sfida all'Udinese con alcuni problemi di formazione per Inzaghi. Andrea Paventi, giornalista di Sky Sport ha parlato direttamente da Appiano Gentile per le ultime notizie.

"Torna Dimarco con l'Udinese, lui ha già fatto il lavoro con il gruppo settimana scorsa ma ora deve tornarci appieno come Darmian e Zalewski. Dimarco è un recupero importante, centrale nello sviluppo del 3-5-2. La squadra però perde Dumfries per almeno 3 partite, Barella invece è un giocatore che qui sta facendo talmente bene che andrà a formare il centrocampo titolare con Mkhitaryan e Calhanoglu. Non ci sarà Bastoni per la squalifica e anche Lautaro Martinez ma per il resto si andrà per la formazione titolare".