Ufficiale Inter, infortunio Barella: l'esito degli esami e i tempi di recupero

Nicolò Barella si è sottoposto, nella giornata di oggi, ad esami strumentali dopo il problema accusato nella sfida vinta 6-0 all'Olimpico contro la Lazio nella 16^ giornata di Serie A. Questa la nota dell'Inter dopo le visite odierne:

"Nicolò Barella si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato una lieve elongazione all'adduttore lungo della coscia destra. La sua situazione sarà valutata giorno dopo giorno", l'esito degli esami.

Il giocatore salta il Como ed è in dubbio per il Cagliari. L'obiettivo di Simone Inzaghi e di tutto il suo staff è quello di non forzare in alcun modo i tempi, con la voglia di averlo nuovamente al top della condizione per la Supercoppa Italiana che si giocherà in Arabia Saudita a inizio gennaio.