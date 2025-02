Inter, Inzaghi: "-3 dal Napoli? Mancano 15 partite, non è il caso di fare tabelle"

L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il recupero di campionato contro la Fiorentina chiuso con un ko per 3-0.

Su cosa ti dà più fastidio questo risultato?

"Che è una sconfitta meritata, non abbiamo messo in campo nulla. Sapevamo che la Fiorentina si sarebbe difesa, sono stati bravi mentre noi male. Torniamo a casa arrabbiati, la sconfitta sarà motivo di analisi. Male in possesso e in non possesso, ma si riparte lunedì con la Fiorentina. C'è da lavorare per fare un altro tipo di partita lunedì".

Perché è successo proprio adesso?

"Non abbiamo messo in campo quello che mettiamo di solito, la Fiorentina arrivava prima di noi. C'erano state avvisaglie nel primo tempo, ma nel secondo abbiamo fatto peggio. Una sconfitta che rallenta il nostro percorso, sappiamo che il calendario è questo e ci dobbiamo adeguare come gli altri".

Il calendario è molto denso.

"Assolutamente, stiamo recuperando giocatori in difesa e a centrocampo. Avrò bisogno di tutti, il calendario è molto intasato ma lo sapevamo. Dobbiamo cercare di affrontarlo nel migliore dei modi".

Come si recupera Calhanoglu?

"Sappiamo l'importanza che ha lui per noi, sta rientrando come gli altri. Non parlerei di singoli in una partita negativa per tutti, io per primo. Sta lavorando benissimo e crescerà come tutti gli altri".

Il -3 dal Napoli dà fastidio?

"Mancano 15 partite, in questo momento fare tabelle non mi sembra il caso. Analizziamo questa sconfitta e capiamo bene perché è venuta e perché siamo mancati nella prestazione".