Inter, Inzaghi cambia dopo il tracollo: Zielinski verso la titolarità con la Fiorentina

L'Inter vuole cancellare subito il tracollo di Firenze e battere la Fiorentina nel match di ritorno in programma lunedì prossimo alle 20:45. I nerazzurri sanno di dover mettere in mostra qualcosa di diverso e, stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, Simone Inzaghi cambierà qualche pedina. Le grandi modifiche dovrebbero avvenire in difesa, con Pavard e Carlos Augusto braccetti difensivi.

Sulla corsia destra ci sarà Matteo Darmian al posto dello squalificato Dumfries, Zalewski pronto qualora Dimarco non ce la facesse (è influenzato). A centrocampo scalpita Zielinski, che dovrebbe rilevare Mkhitaryan: cinque gare di fila da titolare per l'armeno, apparso in crisi contro i viola al Franchi. Ritrova la titolarità Barella, confermati Calha e la Thu-La.