Inter, Inzaghi in conferenza: “Mercato? Il Bologna ne ha cambiati 8, io solo 2…”

vedi letture

Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, ha commentato in conferenza stampa la gara pareggiata 2-2 contro il Bologna a San Siro.

Che valutazione dà di questo risultato, giusto o vi sta stretto?

"Non siamo per niente contenti, però non ho nulla da rimproverare ai ragazzi. Hanno fatto un'ottima gara, contro un avversario di valore: va riconosciuto al Bologna di aver fatto un'ottima gara, organizzata. Nonostante qualche difficoltà a livello numerico, i ragazzi hanno messo in campo un'ottima prestazione. Abbiamo avuto tante situazioni, la palla di Thuram, due di Taremi: dovevamo fare meglio, come i due gol loro che sono state due deviazioni su due tiri. Sul secondo dovevamo fare meglio, abbiamo concesso un cross troppo semplice su rimessa. Però ho visto un'ottima squadra con un avversario fisico, abbiamo costruito tante occasioni, anche per fare il terzo gol".

Le varie assenze possono portarvi a rivalutare qualcosa in termini di interventi sul mercato?

"Ne parliamo sempre con la società, è sempre attenta. In questo momento abbiamo delle difficoltà, perché abbiamo avuto nell'ultimo periodo, da novembre in poi, dei problemi dietro e ora abbiamo dei problemi in mezzo. Abbiamo due indisponibili, Frattesi si trascina un problemino per cui non potevamo giocare. Il Bologna ha la possibilità di cambiare 8 giocatori su 11 dall'inizio, io ne ho potuti cambiare solo 2, però sappiamo che stanno cercando di velocizzare i recuperi: giocando così tanto ci possono essere degli imprevisti".

Cos'è successo con Italiano?

"Con Vincenzo abbiamo un grande rapporto, parlavamo della palla messa fuori da Pavard con Bastoni fuori: loro non se ne erano accorti. Con Vincenzo c'è un grande rapporto, ci conosciamo da tanto tempo. Il nervosismo c'è stato alla fine, avevo paura che i miei giocatori potessero incappare in qualche protesta e in qualche squalifica, già non siamo tanti. Come sbagliamo noi, può sbagliare l'arbitro come è avvenuto questa sera o nella finale di Riyadh".

Cosa manca a Taremi?

"Secondo me è entrato molto bene, poteva chiaramente finalizzare meglio però ha dato una mano alla squadra. Ha fatto bene a Venezia, ha fatto bene in finale a Riyadh: deve continuare a crescere e aiutarci. Stasera secondo me deve andare a casa tranquillo: si è impegnato e ha avuto due occasioni, vuol dire che sta lavorando bene".

Anche Italiano ha detto che l'arbitro ha sbagliato...

"Avete visto tutti che partita è stata, l'unico ammonito sono io che domenica sarò squalificato. Preferisco essere ammonito io che un mio giocatore".

Sembra stia arrivando Perez. Si aspetta altro?

"Abbiamo le linee guida, monitoriamo: in questo momento abbiamo dei giocatori fuori che non ci permettono di lavorare sulle rotazioni. Ultimamente abbiamo preso tanti giovani, ma anche meno giovani come Taremi".

Come sta Pavard?

"Sta bene, ha avuto l'unica lesione importante che abbiamo avuto, a differenza di altri problemini. Si sta allenando bene, ora devo valutare se farlo partire domenica dall'inizio con l'Empoli".