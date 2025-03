Inter, Inzaghi: "L'Italia è in buone mani con Spalletti. Su Thiago Motta..."

“È un collega che stimo, ci siamo incontrati tante volte”. Premiato con la Panchina d’Oro a Coverciano, anche Simone Inzaghi ha parlato di Thiago Motta, esonerato dalla Juventus: “È capitato, purtroppo mi dispiace per lui: lo stimo come allenatore e come persona, penso che ritornerà velocemente perché è veramente bravo”.

Ha visto ieri l’Italia?

“Partirei dal fatto che abbiamo giocato con un grandissimo avversario. La Nazionale penso che abbia sbagliato un tempo, il primo a Dortmund. Però siamo in ottime mani: Luciano (Spalletti, ndr) è un ottimo allenatore e la squadra ieri ha giocato un grande secondo tempo. La partita di San Siro poteva finire con un altro risultato: negli episodi non abbiamo avuto quel pizzico di fortuna che a volte ci vuole”.

Cosa ha pensato dopo il secondo gol subito?

“Eh… Succedono ogni domenica, non serviva ieri. Purtroppo le palle inattive sono una parte importante del calcio, ci sono momenti in cui subisci meno e altri in cui subisci di più”.

Spunti per Bayern-Inter da Germania-Italia?

“La Germania è un’ottima squadra, ben allenata: Nagelsmann l’ho già sfidato al Bayern Monaco. Però l’Italia è in buone mani con Spalletti, sta crescendo e ha fatto due buone gare. Penso che il cammino in Nations sia stato ottimo”.