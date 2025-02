Inter, Inzaghi può sorridere: Thuram pronto a tornare in gruppo per il Napoli

L'Inter ha lavorato in maniera precisa la scorsa settimana, approfittando del fatto che non ci fossero partite per aumentare i carichi. Sabato a Napoli tornerà il centrocampo titolare con Mkhitaryan e Barella che affiancheranno Calhanoglu, che spera di aver ritrovato la forma migliore dopo il gol di ieri. Il dubbio più grande riguarda sicuramente Thuram, che da mercoledì a venerdì, giorno in cui la squadra partirà per la Campania, tenterà il recupero: l'attaccante non sente più dolore alla caviglia sinistra e oggi o domani potrebbe tornare definitivamente in gruppo.

Inzaghi ha tante certezze invece nel reparto arretrato, dove Martinez ha risposto presente non appena chiamato in causa e Bastoni è stato risparmiato dopo 12 gare da titolare su 13 nel 2025. Acerbi, malgrado i 37 anni, è pronto per riprendersi una maglia dal primo minuto, così come Pavard, titolare per la verità pure ieri in Coppa Italia.