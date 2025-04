Inter, Inzaghi sorride: le ultime su Thuram, Zielinski e Dumfries

vedi letture

Ne scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport

Inter, Inzaghi sorride: le ultime notizie che arrivano su Thuram, Zielinski e Dumfries sono positive per il tecnico dei nerazzurri. Ne scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Buone notizie dall’infermeria per Inzaghi. Non in vista della gara di stasera, ma per il match con la Roma sì.

Dumfries e Zielinski ieri si sono allenati a buon ritmo con la Primavera e con ogni probabilità domani torneranno a lavorare con i compagni, almeno con quelli che oggi non giocheranno il derby. La convocazione con la Roma si avvicina sempre di più. "Thuram, invece, ieri non si è visto in campo. Un po’ più di cautela sul suo conto, ma anche lui dovrebbe farcela a essere disponibile per il match di domenica contro la squadra di Ranieri", si legge sulla rosea.