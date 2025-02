Inter, Inzaghi sulla Champions: "Feyenoord ha stadio infuocato, ma vogliamo sognare!"

Attraverso il sito ufficiale dell’Inter, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha commentato il sorteggio degli ottavi di girone di Champions League, che metterà la formazione campione d’Italia a cospetto del Feyenoord nella prossima fase della massima competizione continentale.

Le parole di Inzaghi: “Torniamo a giocare la Champions League, affrontiamo il Feyenoord, una squadra con una grande storia e che gioca in uno stadio con un ambiente infuocato. Sappiamo che sarà una sfida importante, siamo pronti a dare il massimo. Abbiamo lavorato duramente per arrivare fin qui e vogliamo continuare a fare bene in questa competizione. La nostra squadra ha dimostrato di avere carattere e determinazione, e ci prepareremo al meglio per affrontare ogni partita. L'obiettivo è passare il turno provare a regalarci un sogno in questa competizione”.