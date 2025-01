Inter, l'allarme di Lautaro Martinez: "Per me questo è il momento peggiore"

vedi letture

(ANSA) - MILANO, 05 GEN - "Ho riposato poco, non ho fatto la preparazione che volevo perché non c'era tempo. Io mi sento diverso, ho già vissuto momenti così ma secondo me questo è il peggiore. Però vedi come lo gestisco diverso? Perché io mi sento bene, sto tornando in forma e sono tranquillo anche senza gol". Lo ha detto il capitano dell'Inter Lautaro Martinez in conferenza stampa alla vigilia della finale di Supercoppa italiana contro il Milan. "Mi stimola tanto questa partita perché è una finale, è un derby.

Sappiamo tutti quanto è importante questa partita, è il primo trofeo della stagione - ha aggiunto -. Guardo poco le statistiche, il gol è importante ma conta di più che l'Inter vinca. E io devo lavorare per la squadra e sono contento che l'Inter stia facendo un grande lavoro. Quando non segno cerco sempre di dare un contributo alla squadra in altro modo e secondo me lo sto facendo". (ANSA).