Inter, la probabile formazione: scelto il duo d'attacco, novità rispetto alla Champions

Inter, la probabile formazione: scelto il duo d'attacco, novità rispetto alla ChampionsTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:30Serie A
di Fabio Tarantino

Undici praticamente fatto per Chivu in vista del match di domani a Napoli. Anche il Corriere dello Sport conferma le intenzioni del tecnico romeno: in campo gli stessi undici visti dall'inizio sabato scorso a Roma, quindi riecco Bonny con Lautaro. Dal 1' anche Akanji, Acerbi, Barella, Mkhitaryan e Dimarco.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Bonny.