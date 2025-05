Inter, la tentazione araba di Inzaghi: il tecnico ci pensa

La tentazione araba di Simone Inzaghi: l'Inter rischia di perdere il tecnico. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa sapere però che la questione è posta soprattutto dal tecnico stesso, più che dal club: "L’Inter non la sta giocando. Di più: fosse per il club nerazzurro la partita proprio non andrebbe in scena, il fischio d’inizio non ci sarebbe mai stato", si legge sul fatto che per l'Inter la posizione sarebbe da intoccabile.

"L’esito non è scontato, perché in ballo ci sono tanti soldi, implicazioni familiari e una variabile che può determinare il futuro, ovvero il risultato della finale di Champions. Ma una cosa si può dire con certezza: il tema del futuro di Inzaghi per l’Inter non esiste, sulla panchina di domani la scelta sarebbe comunque lui, a prescindere dall’esito della finale di sabato col Psg. E infatti i dirigenti sono pronti a confermare con i fatti i propositi ufficiosi e ufficiali delle scorse settimane, proponendo all’allenatore il rinnovo di contratto con tanto di adeguamento, rispetto all’attuale scadenza che dice 2026", scrive il quotidiano