Inter, Lautaro alza bandiera bianca per il Torino per un riacutizzarsi di un infortunio muscolare

vedi letture

Arrivano importanti aggiornamenti da Appiano Gentile. In vista della sfida di domenica allo Stadio Grande Torino, Simone Inzaghi perde Mkhitaryan: il centrocampista armeno, come riportato da Sky Sport, ha accusato un affaticamento muscolare alla coscia destra. Farà allenamento differenziato per qualche giorno, ma salterà la trasferta contro i granata. Assente annunciato anche Pavard, che continua con le sedute a parte per recuperare dalla distorsione alla caviglia sinistra: secondo l'emittente satellitare potrebbe rientrare contro la Lazio.

E Lautaro Martinez? Il capitano e attaccante argentino, che ha stretto i denti per esserci contro il Barcellona, alza bandiera bianca per il Torino e continuerà a svolgere un lavoro personalizzato per un lieve riacutizzarsi dell’elongazione ai flessori coscia sinistra. Oggi il Toro non si è allenato in gruppo così come Frattesi in seguito ad un risentimento alla muscolatura dell’addome.