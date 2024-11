Inter, Lautaro criticato da un tifoso: la risposta social stizzita dell'attaccante

È un Lautaro Martinez un po' arrabbiato quello che su Instagram ha risposto a un tifoso dell'Inter che gli ha commentato un post che ritraeva il Toro in allenamento con l'Argentina, criticandolo così: "Ricordati anche della squadra di cui sei capitano che ti paga profumatamente".

Pronta la replica del numero 10 nerazzurro: "Ricorda anche tu che io per l'Inter lascio sempre tutto. Come l'anno del Mondiale che stavo con la caviglia distrutta ma mentre altri si preparavano per fare un gran Mondiale io ero sempre dentro al campo e non mi sono mai perso neanche un allenamento fino alla finale di Champions, ho giocato così tutte le partite. Ricordatelo SEMPRE prima di ricordarmi tu da dove vengo pagato". L'utente in seguito, dopo diverse critiche, ha cancellato il commento.