Inter, Lautaro rientra in ritardo: solo un allenamento prima della Roma

L’Inter vive ore di apprensione per le tempistiche del ritorno di Lautaro Martinez dagli impegni con la nazionale argentina. L’attaccante, infatti, sarà protagonista prima contro il Venezuela all’Hard Rock Stadium di Miami Gardens, poi contro il Porto Rico in amichevole. Tuttavia, la seconda sfida è stata posticipata di 24 ore e si giocherà martedì, complicando la tabella di marcia del capitano nerazzurro e di Cristian Chivu, che contava di riaverlo con un giorno d’anticipo.

Come riportato da Gazzetta.it, Lautaro rientrerà in Italia soltanto mercoledì pomeriggio, a meno di 72 ore dalla sfida di sabato sera all’Olimpico contro la Roma capolista di Gasperini. Un viaggio lungo oltre ottomila chilometri e un calendario serrato che lasceranno al “Toro” pochissimo tempo per recuperare: appena un allenamento completo e la rifinitura prima della partenza per la Capitale. La sua presenza dal primo minuto resta probabile, ma le condizioni fisiche saranno da monitorare con attenzione.