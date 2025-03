Inter, le ultime dall'infermeria: in dubbio due titolarissimi, lunedì gli esami

Sul fronte infortuni l'Inter dovrà fare forse a meno inizialmente di Lautaro Martinez e Dumfries, in attesa di conoscere l'entità dei loro problemi fisici dopo gli esami di lunedì, come riferito da Sky Sport. In compenso, rientreranno Dimarco, Darmian e Zalewski, rinforzi preziosi per una squadra che ha dovuto gestire numerose assenze nel corso della stagione.

Ma il vero banco di prova sarà in campo internazionale, con i quarti di finale di Champions League e la Coppa Italia, dove l'Inter si giocherà il tutto per tutto. In Italia, il derby con il Milan rappresenta un'occasione per riscattare le delusioni stagionali subite contro i rossoneri, tra la sconfitta in Supercoppa a Riyad e il ko nell’andata di campionato.