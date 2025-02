Inter, lo stop di Darmian sarà lungo: i tempi di recupero

Matteo Darmian ne avrà per circa un mese dopo che gli esami hanno evidenziato una distrazione muscolare al semimembranoso della coscia destra. Il difensore salterà ovviamente il Napoli e non solo. Tornerà dopo la sosta. L'Inter spera di recuperarlo per la gara di fine marzo contro l'Udinese. Lo riporta la redazione di Sky Sport.

