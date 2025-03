Inter, Marotta esalta la Thu-La: "La coppia d'attacco migliore in Italia e di alto profilo europeo"

Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1.

Interesse per Isaksen? La scorsa settimana l'ha consigliato anche Beppe Bergomi: "Siamo l'attacco più prolifico, se non ricordo male solo in una partita non abbiamo segnato. Il gioco di Inzaghi si sposa bene con una squadra a propulsione offensiva. Isaksen? Si tratta di un buon giocatore, ma ogni giorno mediaticamente ci attribuiscono l'interessamento di questo o di quel giocatore. Di sicuro abbiamo Lautaro-Thuram, la coppia d'attacco migliore in Italia e di alto profilo a livello europeo. Faremo più avanti il nostro programma con il ds Ausilio e Baccin, terremo conto di quello che il mercato offre e di tante valutazioni, sempre nell'ottica di costruire una squadra competitiva per gli obiettivi che ci siamo prefissati".