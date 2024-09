Inter-Milan nella storia: nuovo record d'incasso del calcio italiano, le cifre

Con 75.366 spettatori presenti e 7.626.430 euro di incasso, il derby di Milano di questa sera fa segnare un nuovo record per il calcio italiano. La sfida di oggi tra Inter e Milan si inserisce in una classifica ampiamente dominata dallo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, versione nerazzurra.

Di seguito il nuovo podio degli incassi relative a partite del calcio italiano.

1. Inter-Milan del 22 settembre 2024, 75.366 spettatori presenti, incasso 7.626.430 di euro.

2. Inter-Juventus del 6 ottobre 2019, 75.923 spettatori presenti, incasso 6.620.976 di euro.

3. Inter-Milan del 16 settembre 2023. 75.547 spettatori presenti, incasso 6.296.24 di euro