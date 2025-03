Inter-Monza, le ultimissime di formazione: Inzaghi risparmia un big

Simone Inzaghi ha sciolto anche l'ultimo dubbio rispetto alla formazione titolare dell'Inter che scenderà in campo stasera contro il Monza: Josep Martinez ha vinto il ballottaggio con Yann Sommer e difenderà i pali della porta nerazzurra per la quinta partita consecutiva.

Lo riporta Sky Sport, confermando, inoltre, le indiscrezioni circolate nelle ultime ore sulle scelte relative agli altri reparti. Il tecnico dei nerazzurri schiererà dal primo minuto i tre diffidati Bastoni, Mkhitaryan e Barella. In difesa ci saranno Pavard e Acerbi esterni ad accompagnare De Vrij centrale. In mediana Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan saranno affiancati da Dumfries e Bastoni. Insieme a Lautaro in attacco ci sarà Arnautovic.

INTER (3-5-2): J.Martinez; Pavard, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Bastoni; Arnautovic, Lautaro. Allenatore: Simone Inzaghi.