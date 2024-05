Inter, niente Di Lorenzo? Trattativa con il Man United per un terzino destro

I dirigenti nerazzurri, oggi impegnati nell'incontro con Oaktree, hanno cerchiato in rosso il nome di Aaron Wan-Bissaka

L'Inter pensa già al dopo Dumfries? Piace Di Lorenzo del Napoli, ma il club valuta anche alternative. I dirigenti nerazzurri, oggi impegnati nell'incontro con Oaktree, hanno cerchiato in rosso il nome di Aaron Wan-Bissaka, laterale destro di proprietà del Manchester United e in scadenza a giugno 2025. I Red Devils, nel 2019, lo avevano prelevato dal Crystal Palace per 55 milioni di euro, avendo però un andamento altalenante nelle ultime stagioni.

Ora lo United è pronto a cederlo. La trattativa - riferisce la redazione di TMW - sta andando avanti da qualche giorno e la valutazione è intorno ai 12 milioni di euro - il minimo, o quasi, per non fare minusvalenza - e la sensazione è che l'Inter possa arrivare davvero a dama. Per Wan-Bissaka è pronto un contratto triennale da 2,7 milioni a stagione, con opzione per una quarta.