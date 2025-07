Inter, Bonny in sede: ha appena firmato il contratto

L'avventura di Ange-Yoan Bonny all'Inter sta per prendere ufficialmente il via. L'attaccante francese infatti, che è sbarcato lunedì a Milano e ieri si è sottoposto alle visite mediche, è arrivato mercoledì in sede per firmare il contratto che lo legherà alla società nerazzurra per i prossimi quattro anni.

L'ultimo passo sarà, poi, l'ufficialità. Il 21enne ritroverà, quindi, come allenatore Cristian Chivu che lo ha già allenato a Parma nella seconda parte della stagione da poco conclusa. Quattro le stagioni in Emilia per Bonny che, nella sua prima annata in Serie A, ha firmato 6 reti in 37 presenze. L'attaccante era stato seguito anche dal Napoli che poi ha scelto di virare altrove le proprie attenzioni. Su Nunez e Lucca.