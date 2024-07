Inter, niente Gudmundsson? Pres. Genoa se la ride sull'ennesimo accostamento

Non solo i tifosi commentano con ironia le notizie di mercato, ma anche i diretti interessati. Emblematico in questo senso ciò che ha scritto oggi su X Alberto Zangrillo, presidente del Genoa, riguardo ad un post de La Gazzetta dello Sport. Sotto ad una foto di Albert Gudmundsson con la maglia dell'Inter, il titolo era: "Attacco Inter, porte aperte: Carboni in prestito, Depay si offre, priorità a Gudmundsson". Uno scenario non molto veritiero secondo il patron rossoblù, che infatti ha commentato: "Col caldo e l’intelligenza artificiale…".