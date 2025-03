Ufficiale Inter, niente Olanda per Dumfries: potrà recuperare dall'infortunio a Milano

Dopo Nicola Zalewski, che salterà le gare della Polonia, anche Denzel Dumfries non partirà per il ritiro della sua Nazionale, ovvero l'Olanda. Come comunicato dal sito ufficiale degli Oranje, l'esterno dell'Inter avrà tempo di recuperare dal problema muscolare accusato ieri sera a Milano, visto che non sarebbe stato in grado di giocare i match di Nations League. Di seguito il contenuto della nota:

"Denzel Dumfries, infortunatosi nella partita di campionato tra Atalanta e Inter, dopo gli esami medici è risultato non idoneo per la serie di due partite contro la Spagna di questa settimana e non si presenterà allo Zeist".