Ufficiale Inter-Pisa, le formazioni: la scelta di Chivu su Pio Esposito

In mezzo a tante mosse di mercato, si apre la 22esima giornata della Serie A. A San Siro l'Inter ospita il Pisa nell'anticipo del venerdi. I nerazzurri di Cristian Chivu vogliono allungare in vetta per mettere subito pressione alle rivali, che domenica saranno impegnate a togliersi punti a vicenda, dato che sono in programma due sfide di cartello come Juventus-Napoli e Roma-Milan.



Le formazioni ufficiali di Inter-Pisa

Inter (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 8 Sucic, 7 Zielinski, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 10 Lautaro, 94 Esposito.



Pisa (3-4-1-2): 22 Scuffet; 33 Calabresi, 5 Canestrelli, 26 Coppola, 15 Touré, 6 Marin, 20 Aebischer, 3 Angori: 10 Tramoni: 32 Moreo, 9 Meister.