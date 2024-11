Inter, riecco Calhanoglu: Inzaghi lo schiera titolare con Arsenal e Napoli

Nell'Inter si rivede Hakan Calhanoglu. Prima per l'Arsenal, in Champions League, e poi per il Napoli nello scontro diretto tra la prima e la seconda della classe in campionato, domenica prossima a San Siro. L'Inter ritrova uno dei suoi calciatori migliori in un momento molto importante, con due gare dal coefficiente di difficoltà molto alto in vista, contro Arteta e contro Conte, in quelle che saranno anche sfide speciale per Simone Inzaghi.

Calhanoglu è necessario, con lui in campo i nerazzurri sono più forti, più belli, più ordinati. Durante la sua assenza, la squadra di Inzaghi è riuscita a cavarsela: comprese le due presenze a mezzo servizio con Roma e Venezia, sono arrivate 4 vittorie ed un pareggio. L’Inter, però, non ha avuto la consueta solidità, lo stesso equilibrio e neppure il medesimo ritmo di gioco.