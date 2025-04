Ufficiale Inter-Roma, arbitra Fabbri con Di Bello al Var: le designazioni del 34^ turno

vedi letture

L'AIA sul proprio sito ufficiale ha reso noti i nomi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 34ª giornata del Campionato di Serie A 2024/25 in programma domenica 27 aprile. Mariani per Napoli-Torino mentre per l'Inter c'è Fabbri con Di Bello al Var. Ecco tutte le designazioni:

ATALANTA – LECCE Venerdì 25/04 h.20.45

LA PENNA

ROSSI M. – CECCONI

IV: PERRI

VAR: CHIFFI

AVAR: DI PAOLO

COMO – GENOA h.12.30

ARENA

CARBONE - PERETTI

IV: MARCHETTI

VAR: PEZZUTO

AVAR: MASSA

VENEZIA – MILAN h.12.30

MANGANIELLO

BERTI – BAHRI

IV: GALIPO’

VAR: PATERNA

AVAR: SOZZA

FIORENTINA – EMPOLI h.15.00

RAPUANO

MELI – ALASSIO

IV: FOURNEAU

VAR: MARINI

AVAR: GUIDA

INTER – ROMA

FABBRI

COSTANZO – PASSERI

IV: MARINELLI

VAR: DI BELLO

AVAR: PICCININI

JUVENTUS – MONZA

PERENZONI

ROSSI C. – RICCI

IV: COSSO

VAR: GARIGLIO

AVAR: MAZZOLENI

NAPOLI – TORINO h. 20.45

MARIANI

IMPERIALE – PRETI

IV: BONACINA

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: DOVERI

UDINESE – BOLOGNA Lunedì 28/04 h. 18.30

MARESCA

MOKHTAR – FONTEMURATO

IV: SANTORO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: MASSA

H. VERONA – CAGLIARI Lunedì 28/04 h. 20.45

ABISSO

COLAROSSI – MONACO

IV: CREZZINI

VAR: DI PAOLO

AVAR: CHIFFI

LAZIO – PARMA Lunedì 28/04 h. 20.45

SACCHI

BINDONI - TEGONI

IV: MONALDI

VAR: GHERSINI

AVAR: MERAVIGLIA