Ufficiale Inter-Sassuolo, le formazioni: Chivu sorprende, out tre big e cambio in porta

Sono state rese note le scelte degli allenatori per il match di San Siro tra Inter e Sassuolo, valido per la quarta giornata di Serie A. Cristian Chivu fa diverse modifiche alla formazione: cambio in porta con Josep Martinez al posto di Sommer, poi fuori Bastoni, Mkhitaryan e Lautaro Martinez (non al meglio fisicamente), rimpiazzati rispettivamente da Carlos Augusto, Sucic e Pio Esposito, quest'ultimo agirà in attacco in coppia con Marcus Thuram. Sponda neroverde, Fabio Grosso conferma il tridente Berardi-Pinamonti-Laurienté.

Le formazioni ufficiali di Inter-Sassuolo:

INTER (3-5-2): 13 J. Martinez; 25 Akanji, 15 Acerbi, 30 Carlos Augusto; 2 Dumfries, 8 Sucic, 20 Calhanoglu, 23 Barella, 32 Dimarco; 9 Thuram, 94 Esposito.

A disposizione: 1 Sommer, 12 Di Gennaro, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 10 Lautaro, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 16 Frattesi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 31 Bisseck, 36 Darmian, 42 Palacios, 95 Bastoni.

Allenatore: Cristian Chivu.

SASSUOLO (4-3-3): 49 Muric; 25 Coulibaly, 21 Idzes, 80 Muharemovic, 3 Doig; 40 Vranckx, 18 Matic, 90 Koné; 10 Berardi, 99 Pinamonti, 45 Laurienté.

A disposizione: 12 Satalino, 13 Turati, 5 Cande, 7 Volpato, 9 Cheddira, 11 Boloca, 15 Pieragnolo, 19 Romagna, 20 Fadera, 24 Moro, 26 Odenthal, 35 Lipani, 42 Thorstvedt, 44 Iannoni, 77 Pierini.

Allenatore: Fabio Grosso.