Inter senza tiri in porta e Correa ko, meglio il Genoa al 45’ ma 0-0

Termina sul parziale di 0-0 il primo tempo a San Siro tra Inter e Genoa. La squadra di Simone Inzaghi fatica a trovare i varchi giusti: dopo 45 minuti non ha creato nessuna occasione pericolosa, zero i tiri in porta. Buon avvio invece dei rossoblu che difendono con ordine e non diniegano la ripartenza quando possibile, con le sgroppate di Zanoli. Da segnalare l'infortunio di Correa: l'argentino si è fermato allo scadere e non è stato sostituito subito per non sprecare uno slot, ma non giocherà certamente la ripresa.