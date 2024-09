Inter, sospiro di sollievo per le condizioni di Dimarco: le ultime

L'Inter non potrà contare su Federico Dimarco per la partita di domani contro il Manchester City in Champions League. Dalla partita di domenica sera pareggiata 1-1 sul campo del Monza i nerazzurri si portano dietro questo strascico un po' antipatico dell'infortunio rimediato dal laterale di piede mancino. Simone Inzaghi subito dopo la gara aveva parlato di crampi, ma è evidente che si tratti di un problema più serio.

Sul tema torna l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, sottolineando come comunque Inzaghi possa in parte tirare un sospiro di sollievo. Il problema alla coscia lamentato da Dimarco non dovrebbe essere troppo serio, o quantomeno dagli esami svolti ieri non sono emerse lesioni di alcun tipo.

Insomma, da escludere che possa esserci contro Guardiola, non dovrebbe neanche partire per l'Inghilterra, ma chissà che Dimarco non possa invece rientrare già per la partita successiva, l'attesissimo derby contro il Milan di Fonseca.