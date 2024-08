Inter, Taremi già ko: il nuovo attaccante può arrivare dalla Serie B

Mehdi Taremi ha subito un infortunio muscolare, Marko Arnautovic è reduce da due importanti guai muscolari al bicipite femorale, Joaquin Correa resta in uscita e allora l'Inter potrebbe tornare a dragare il mercato per l'attacco. Ovviamente non per una prima scelta, essendoci gli inamovibili Lautaro Martinez e Marcus Thuram, più per l'appunto Taremi e Arnautovic. Ma il club nerazzurro, specie dopo il k.o.

del centravanti iraniano, starebbe pensando all'inserimento in organico di una quinta punta. E potrebbe esserci un ricordo: Federico Bonazzoli, cresciuto proprio all'Inter, tornato alla Salernitana dopo il mancato riscatto dell'Hellas Verona e ora sul mercato.