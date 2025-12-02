Inter, tegola Dumfries: salta Como e Liverpool ma può rientrare per la Supercoppa
Denzel Dumfries non sarà a disposizione per le prossime due sfide fondamentali dell’Inter: l’esterno olandese salterà sia la gara di campionato contro il Como sia il match di Champions League contro il Liverpool. Come riportato da L'Interista, il laterale destro proseguirà il percorso di recupero nei prossimi giorni, con l’obiettivo di riaggregarsi gradualmente al gruppo.
L’ipotesi più ottimistica lo vedrebbe quantomeno in panchina per la trasferta di Genova del 14 dicembre, ma al momento lo scenario più concreto è quello di un rientro pieno in occasione della Supercoppa Italiana del 19 dicembre contro il Bologna a Riad. Lo staff medico nerazzurro non vuole correre rischi e punta ad averlo al 100% per il primo trofeo stagionale.
