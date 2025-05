Inter, un altro infortunio: Inzaghi perde un titolarissimo per il Torino

Arrivano importanti aggiornamenti da casa Inter. In vista della sfida di domenica allo Stadio Grande Torino, Simone Inzaghi perde Mkhitaryan: il centrocampista armeno, come riportato da Sky Sport, ha accusato un affaticamento muscolare alla coscia destra. Farà allenamento differenziato per qualche giorno, ma salterà la trasferta contro i granata. Assente annunciato anche Pavard, che continua con le sedute a parte per recuperare dalla distorsione alla caviglia sinistra: secondo l'emittente satellitare potrebbe rientrare contro la Lazio.

E Lautaro Martinez? Il capitano e attaccante argentino, che ha stretto i denti per esserci contro il Barcellona, alza bandiera bianca per il Torino e continuerà a svolgere un lavoro personalizzato per un lieve riacutizzarsi dell’elongazione ai flessori coscia sinistra. Oggi il Toro non si è allenato in gruppo così come Frattesi in seguito ad un risentimento alla muscolatura dell’addome.

Ma l'ex Sassuolo non era al massimo della forma neanche contro il Barcellona e convive da tempo con questo fastidio fisico. Si deciderà nelle prossime ore in vista del Torino, ma a parte questi quattro giocatori l'Inter è al completo.