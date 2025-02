Inzaghi a Inter Tv: "Bravi, non era facile contro un Genoa in salute!"

Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Inter TV al termine della partita contro il Genoa vinta 1-0: "Un grande successo voluto, ottenuto. Complimenti ai ragazzi, non era semplice. Il Genoa era in ottima salute, un successo di valore che continua il nostro percorso. Abbiamo approcciato bene, poi è salito il Genoa. Siamo stati bravi, il Genoa aveva corso tanto e nel secondo tempo poteva lasciarci qualche spazio in più. Abbiamo preso l'ennesimo palo clamoroso, ci abbiamo creduto perché sapevamo che la gara sarebbe stata lunga".

