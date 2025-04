Inzaghi a Mediaset: “Pressione Triplete? All'Inter è normale averle, siamo nel periodo cruciale!”

Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di SportMediaset in vista della sfida di domani contro il Milan, andata delle semifinali di Coppa Italia. Queste le sue parole:

Si sente spesso parlare di possibilità Triplete per l'Inter... Per voi è uno stimolo o un tentativo di creare pressione extra?

"Le pressioni ce le abbiamo tutti i giorni: io, i giocatori e la società. E' normale quando si è all'Inter. Volevamo essere qui ad aprile a giocarci tutte le competizioni, ci siamo e questo è motivo d'orgoglio. Il mese di aprile sarà fondamentale".Come sta la sua squadra?

"Abbiamo cominciato domenica questo ciclo di partite, domani sarà importante. E' una competizione a cui teniamo, cercheremo di arrivarci nel miglior modo possibile".

Il Milan ha dato fastidio in questa stagione all'Inter… La possibilità di portare a casa la decima Coppa Italia è uno stimolo in più?

"Senza dubbio. C'è in palio una finale, ma tutte vorranno arrivare a Roma. Il Milan ci ha sempre creato difficoltà quest'anno, in tutte le gare che abbiamo fatto con loro, hanno avuto qualche difficoltà, ma hanno qualità e li rispettiamo perché possono mettere in difficoltà qualsiasi tipo di avversario".

Come stanno gli attaccanti?

"Lautaro sta cercando di rientrare, domani non ci sarà. Saremo gli stessi di domenica, col rientro di Bastoni dalla squalifica. Esce Asllani per squalifica e dovrò valutare oggi le condizioni di De Vrij".