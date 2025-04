Italiano allenatore del mese, l'AD della Serie A: "Il Bologna fa un calcio spettacolare"

Il premio Philadelphia Coach Of The Month di marzo è stato assegnato all’allenatore del Bologna Vincenzo Italiano. La consegna del trofeo - si legge sui canali ufficiali della Lega Serie A - avverrà nel pre-partita di Bologna-Napoli, in programma lunedì 7 aprile 2025 alle ore 20.45 allo stadio “Renato Dall’Ara” di Bologna. Il premio è stato assegnato da una giuria composta da Direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento/fair play tenuto durante le gare. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 27ª alla 30ª della Serie A Enilive 2024/2025.

“Per la terza stagione consecutiva Vincenzo Italiano conquista meritatamente il premio di miglior allenatore del mese - ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Lega Serie A, Luigi De Siervo -. Il suo Bologna esprime un calcio spettacolare e di grande intensità, in una squadra che è costantemente cresciuta giornata dopo giornata, arrivando ad essere una macchina perfetta, in piena lotta per un posto in Champions League e per la conquista della Coppa Italia. Al suo quinto anno in Serie A, Italiano si conferma tra i migliori tecnici del campionato, un allenatore di grande carattere, capace di trasmettere la sua idea di calcio tanto ai suoi calciatori, quanto ai tifosi”.