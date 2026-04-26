Italiano resta a Bologna? L’AD: “Ha dato impronta europea, vogliamo continuare”

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Prima della sfida in programma tra Bologna e Roma, è intervenuto ai microfoni di DAZN l’amministratore unico rossoblù Claudio Fenucci

Prima della sfida in programma tra Bologna e Roma, è intervenuto ai microfoni di DAZN l’amministratore unico rossoblù Claudio Fenucci, che ha voluto chiarire alcune recenti dichiarazioni di Vincenzo Italiano: “Le dichiarazioni di Italiano sono state interpretate male, sono state dette in un contesto diverso. Ho già parlato con la squadra. Qualche settimana fa volevamo puntare almeno all’ottavo posto e con una piccola finestra aperta sul recupero su chi c’è davanti a noi. Le motivazioni ci sono, non sono mai cambiate e l’atteggiamento di chi va in campo, e di chi allena, va in questa direzione”.

Obiettivi europei e futuro del progetto Bologna

Fenucci ha poi ribadito la volontà del club di restare competitivo nella corsa europea: “Noi cerchiamo di essere tra le squadre che possano competere dietro le big, che hanno oggettivamente una forza economica importante e maggiore facilità nel raggiungere una posizione europea. Il percorso con il tecnico continua, con Italiano ci troviamo bene, ha dato un gioco europeo alla formazione e dovremo continuare su questa strada. Tranne con l’Aston Villa, in Europa non abbiamo mai perso. Senza la qualificazione alle coppe dovremo aggiustare alcune situazioni economiche, ma abbiamo un azionista forte”.