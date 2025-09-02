Jashari-Rabiot-Modric, Gazzetta esagera: "Allegri ha il centrocampo più forte d'Italia?"
"Modric, Jashari e ora Rabiot: Allegri ha il centrocampo più forte d'Italia?": si legge su La Gazzetta dello Sport, è un titolo della giornalista Alessandra Gozzini. Focus sulle ultime operazioni dei rossoneri con l'arrivo anche dell'ex Juve in uscita dal Marsiglia e pupillo di Allegri. Il quotidiano dunque si interroga ed elogia il reparto di centrocampo dei rossoneri. Di sicuro non va dimenticato quello del Napoli dello scudetto che a Lobotka, Anguissa e McTominay ha aggiunto un altro svincolato di lusso dopo Modric, ovvero Kevin De Bruyne, già in gol sul campo del Sassuolo.
