Juric appeso a un filo, clamoroso Roma: i Friedkin pensano a Ranieri

vedi letture

In casa Roma prende quota la clamorosa suggestione di un ritorno di Claudio Ranieri in giallorosso.

In casa Roma prende quota la clamorosa suggestione di un ritorno di Claudio Ranieri in giallorosso. Lo svela oggi il Corriere dello Sport mentre analizza la posizione critica di Ivan Juric, contestato dopo il rotondo 5-1 incassato a Firenze, lo scontro con Mancini e i pessimi risultati dell'ultimo periodo: per il tecnico croato potrebbe essere decisivo già il match contro il Torino nel turno infrasettimanale.

Il ritorno di Daniele De Rossi sarebbe la soluzione più gradita alla squadra e alla tifoseria, ma secondo quanto risulta al quotidiano romano non è ancora un’opzione, nonostante appena pochi mesi fa sia stato firmato un contratto triennale. La vera idea dei Friedkin porta a Ranieri, che potrebbe avere un ruolo da ufficio che gli permetterebbe di agire da collante tra società e squadra. Secondo il Corsport non è comunque da escludere che, qualora non venga trovato un allenatore credibile per il post Juric, i Friedkin "gli possano anche chiedere di guidare la squadra fino a giugno, per poi trattenerlo a Trigoria in qualità di direttore tecnico", si legge.