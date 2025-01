Juve, che fine ha fatto Vlahovic? Può saltare anche il Napoli

La Juventus esce da Bruges con uno scialbo 0-0 e, soprattutto, con un dato preoccupante: nessun tiro nello specchio da parte degli attaccanti. Un problema che riporta sotto i riflettori la figura del centravanti e, in particolare, Dusan Vlahovic, ormai relegato ai margini delle rotazioni. Il serbo non segna dal 17 dicembre scorso in Coppa Italia contro il Cagliari, mentre l’ultima rete in campionato risale al 14 dicembre contro il Venezia. Da allora, infortuni e scelte tecniche lo hanno allontanato dai riflettori. L'edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma su questo tema e spiega che l'ex Fiorentina potrebbe anche saltare il Napoli.

