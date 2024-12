Juve, clamoroso Vlahovic: è stato minacciato di morte da un tifoso

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul caso Vlahovic dopo il confronto, i cori e le parole volate a fine partita dopo il pareggio contro il Venezia tra il serbo e la Curva. A scatenare il “Vlahovic furioso” di sabato sera non sono stati i fischi e i cori della curva della Juventus dopo il 2-2 contro il Venezia. Dusan avrebbe perso le staffe per le minacce di morte ricevute da un singolo tifoso del settore bianconero.

Vlahovic è sbottato in campo e adesso la Digos approfondirà l’accaduto attraverso i filmati della curva per avere un quadro più chiaro e individuare la provenienza di eventuali frasi intimidatorie rivolte al numero 9. Vlahovic ha fatto un primo passo sui social e l’augurio di tutti alla Continassa è che in Coppa lo Stadium torni a sostenere la squadra.