Juve, Giuntoli non rinnega il suo mercato: "Il punto va fatto a fine anno"

Il direttore dell'area tecnica della Juventus Cristiano Giuntoli ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima dell'inizio del match contro l'Hellas Verona, ripartendo dalla contestazione dei tifosi nelle scorse ore:

Che risposta si aspetta dalla squadra?

"Siamo molto dispiaciuti e arrabbiati, così come i nostri tifosi. Veniamo da una prestazione che non si poteva fare contro l'Empoli. Ora riprendiamo il cammino in campionato, veniamo da 4 vittorie e vogliamo dare continuità a quanto di buono stiamo facendo".

Che gara si aspetta?

"Abbiamo fatto una presa di responsabilità da parte di tutti, i ragazzi sanno che prestazione hanno fatto. Dobbiamo riprendere la via giusta, quella delle vittorie, quella che in campionato i ragazzi hanno fatto spesso vedere per continuare a lottare per i nostri obiettivi".

E dai tifosi cosa si aspetta dopo la contestazione?

"I tifosi hanno dimostrato disappunto e sono arrabbiati come lo siamo noi. Il loro atteggiamento dipenderà da noi, dalla voglia di vincere e dalla determinazione che metteremo in campo. Vogliamo proseguire nel percorso visto in campionato".

Cosa è mancato alla Juventus questa stagione?

"Onestamente quando cambi tanto dall'inizio dell'anno e fai una squadra così giovane ci stanno delle difficoltà, degli alti e bassi. Questo è stato condito da tanti infortuni, soprattutto i tre all'inizio dell'anno che hanno portato all'usura anche altri giocatori. Noi però siamo convinti che la strada sia giusta e che i ragazzi ci daranno soddisfazioni in futuro".

Ancora convinti degli acquisti estivi tipo Douglas Luiz o siete pentiti?

"Il punto su certe cose va fatto alla fine dell'anno. Mancano 12 partite importanti, tanti sono arrivati e hanno dimostrato il loro valore, alcuni non hanno fatto vedere quanto mostrato in passato ma siamo convinti che tutti dimostreranno il proprio valore per la Juventus".