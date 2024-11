Juve, i nomi per la difesa per gennaio: Giuntoli segue due giocatori che piacciono al Napoli

vedi letture

La Juventus continua ad avere come prima necessità quella di intervenire in difesa nel mercato di gennaio.

Al netto delle valutazioni sull'attacco e della fiducia riposta nel rientro di Milik, la Juventus continua ad avere come prima necessità quella di intervenire in difesa nel mercato di gennaio. Gli infortuni di Bremer prima e Cabal poi hanno ridotto all'osso le possibili rotazioni di Thiago Motta ed è quindi lì che si stanno concentrando i principali sforzi di Cristiano Giuntoli.

Nonostante le voci provenienti dalla Francia circa un possibile affondo su Milan Skriniar, ex Inter che non sta trovando spazio al PSG, per Tuttosport uno dei profili che piacciono maggiormente è quello di Antonio Silva, centrale di proprietà del Benfica per il quale andrebbe però trovata una formula definita come 'creativa'.

Con l'Arsenal potrebbe aprirsi una trattativa basata sul prestito per Jakub Kiwior, giocatore che lo stesso Giuntoli aveva già trattato ai tempi del Napoli e che gli azzurri seguono ancora per gennaio. Discorso simile per Radu Dragusin: alla Continassa il romeno è conosciuto, in Inghilterra non sta trovando lo spazio sperato dopo il trasferimento dal Genoa e così un ritorno in Italia non è da scartare, con anche il Napoli interessato. Chiusura con Ben Chilwell: il giocatore del Chelsea andrebbe a rinforzare principalmente la corsia sinistra, orfana di Juan Cabal che proprio in queste ore si è operato per la ricostruzione del crociato.