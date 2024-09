Juve in ansia: dopo Conceicao si ferma anche Nico Gonzalez, ko in nazionale

Non stanno portando bene alla Juventus gli impegni dei suoi calciatori con le rispettive nazionali. Dopo Francisco Conceiçao, Thiago Motta rischia di perdere per un po' di tempo anche Nico Gonzalez. L'attaccante arrivato da poco dalla Fiorentina si è infortunato contro il Cile nella gara giocata nella notte italiana tra giovedì e venerdì e di conseguenza è in dubbio per la trasferta di Empoli di sabato prossimo.

L'Argentina ha vinto 4-0 la gara di qualificazione al Mondiale 2026 e Nico Gonzalez è stato schierato dal primo minuto dal commissario tecnico Lionel Scaloni, costretto però a sostituirlo al 51' per un problema alla caviglia sinistra. Dolorante e zoppicante, non ha comunque avuto bisogno dell'ausilio della barella, ma il ct non ha rassicurato nessuno nella consueta conferenza stampa post-partita, limitandosi a dire che le sue condizioni sono "da valutare".