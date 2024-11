Juve in ansia: Vlahovic va ko ed ora non ci sono più attaccanti

Juventus in ansia per Dusan Vlahovic. Si teme un problema muscolare per l'attaccante serbo ko in Nazionale. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "Testa bassa, affiancato dal medico della nazionale, il serbo non ha nascosto le smorfie di dolore e ha mimato il gesto dell’aver sentito tirare il muscolo".

Il quotidiano ricorda che la Juve non ha altre prime punte dato che Kean è andato alla Fiorentina mentre Milik è ancora infortunato. A questo punto per Thiago Motta ci sono solo soluzioni alternative come Weah e Yildiz centravanti nonostante siano due esterni offensivi.