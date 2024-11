Kean show, errore della Juve e di Giuntoli? Oltre a Vlahovic non ha attaccanti

Moise Kean è il capolavoro della Fiorentina e di Palladino. Un attaccante mai realmente decisivo nonostante le qualità che la Juve ha ceduto in estate per circa 15 milioni di euro.

La stessa Juve che ora aspetta Milik, ancora infortunato, e che non ha nessun centravanti da schierare dietro Vlahovic, che segna ma viene spesso criticato. Quando il serbo esce, Thiago Motta schiera sempre esterni offensivi non avendo altre punte di ruolo. Kean, invece, sta facendo volare i viola: sesta vittoria di fila per la squadra di Palladino e già a quota 8 gol in Serie A con la tripletta di oggi contro il Verona. Rimpianto per Giuntoli?