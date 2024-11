Juve in emergenza in difesa: Giuntoli guarda anche alla Serie B per gennaio

vedi letture

Non solo profili dall'estero, la Juventus valuta anche le opzioni italiane per rinforzare la propria retroguardia a gennaio. Come scrive il quotidiano Corriere dello Sport, Giuntoli guarda per esempio alla situazione di Nicolò Casale, che il Bologna dovrebbe riscattare obbligatoriamente dalla Lazio in caso di qualificazione alle coppe. Il difensore, che in biancoceleste con Sarri aveva anche conquistato la Nazionale, non sta trovando spazio e a gennaio potrebbe muoversi.

Non tramontano neanche altre due piste giovani e italiane: si tratta, in concreto, dei due centrali dell’Italia Under 21, Lorenzo Pirola dell’Olympiakos e Diego Coppola del Verona. Entrambi piacciono molto a mister Thiago Motta e rappresenterebbero un investimento in termini di futuribilità. Mirino puntato poi anche sulla Serie B, dove non sta passando inosservato l'ottimo rendimento di Nicolò Bertola, 21 anni, leader difensivo dello Spezia.