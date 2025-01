Juve, Kolo Muani si allena con i compagni: lotta contro il tempo per tesserarlo per il Napoli

Il francese è ancora in attesa del tesseramento a causa del problema legato ai troppi prestiti stagionali del PSG.

Allenamento di rifinitura in corso per la Juventus di Thiago Motta dopo il successo contro il Milan in campionato ed in vista della fondamentale sfida di Champions League contro il Club Brugge.

Insieme ai giocatori della Juventus sul campo della Continassa è presente anche Randal Kolo Muani: il francese, che ha già svolto le visite mediche la scorsa settimana, è ancora in attesa del tesseramento a causa del problema legato ai troppi prestiti stagionali del PSG. In attesa che la macchina burocratica faccia il proprio dovere, però, l'attaccante si allena regolarmente agli ordini di Thiago Motta. Resta da capire se il francese verrà tesserato in tempo per la sfida di sabato al Maradona contro il Napoli.