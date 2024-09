Juve, Motta a sorpresa annuncia la formazione anti-Genoa in conferenza stampa

vedi letture

"Ho già scelto". Thiago Motta, a sorpresa, annuncia in conferenza stampa la formazione con la quale la Juventus scenderà in campo domani contro il Genoa. "Per oggi ve lo dico", e poi ecco l'elenco.

La formazione annunciata da Motta (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Danilo, Bremer, Rouhi; Fagioli, McKennie; Yildiz, Koopmeiners, Nico; Vlahovic

Se porta bene lo rifarà?

"Non pretendete troppo"